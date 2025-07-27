AK Parti Temmuz Ayı Danışma Meclisi Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içinde yürüttüğümüz çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.