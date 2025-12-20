AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, ÜNİAK Teşkilatı ile birlikte bir köy okulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler veren Onur Civan ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte oyunlar oynadılar.

AK Parti İl Gençlik Kolları olarak eğitimin ve çocukların gelişiminin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Onur Civan, özellikle köy okullarında gerçekleştirilen bu tür gönül buluşmalarının çocukların moral ve motivasyonuna önemli katkı sunduğunu belirtti.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Civan, geleceğin teminatı olan çocukların her alanda desteklenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, “Geleceğe umut olmak için buradayız, yarınlar için birlikteyiz” dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekinildi.

