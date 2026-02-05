“Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor” ve “Ombudsman Hitit Üniversitesinde” programları kapsamında kente gelen Kamu Denetçiliği Kurumu heyeti, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyarete Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca’nın yanı sıra; Kamu Denetçisi Özcan Yıldız, Genel Sekreter Mehmet Doğan, Basın Danışmanı ve Kurumsal İletişim Birim Sorumlusu Dr. Nurullah Güngör ile kurum heyeti katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, Enerji Kentler Birliği çalışmaları kapsamında Danimarka’da bulunması nedeniyle heyete Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ev sahipliği yaptı.

Ziyarette, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun çalışmaları ve yerel yönetimlerle olan iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, nazik ziyaretlerinden dolayı Kamu Denetçiliği Kurumu heyetine teşekkür ederek, Çorum Belediyesi olarak kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini esas alan her türlü çalışmayı önemsediklerini ifade etti.