AK Parti Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 15 Milletvekili ve MYK Üyeleri bugün Çorum’a gelecek.

Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer başkanlığındaki heyet program kapsamında ilk olarak saat 11.00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda toplantı düzenleyecek.

Vatandaşla birebir temas edilmesi hedeflenen program kapsamında milletvekilleri Çorum merkez ve ilçelerine görevlendirilecek.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıklarının doğrudan vatandaşlarla paylaşılacağı buluşmaların en önemli konu başlıklarından biriside Terörsüz Türkiye süreci olacak.

Programlarda sahadan toplanan geri bildirimlerin il ve ilçe bazında kapsamlı bir analize tabi tutulacağı ifade ediliyor.