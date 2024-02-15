Sungurlu’da MHP’den aday gösterilen Eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, adaylığı ile ilgili ilçede mini bir miting yaptı.

Mitinge gelenler arasında Sungurlu'da AK Parti'den görev yapmış isimler de yer aldı.

14 Mayıs Genel Seçimlerinde AK Parti'den Çorum Milletvekili Adayı olan Ramazan Kelepircioğlu, eski AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş, eski Sungurlu Belediye Başkanı Selahattin Uzun ve AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Aday Adayı İlyas Özkan da mitinge katılarak Muhsin Dere'ye destek verdiler.