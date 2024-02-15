Sungurlu’da MHP’den aday gösterilen Eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, adaylığı ile ilgili ilçede mini bir miting yaptı.

İlçe girişinde davul ve zurnalarla karşılanan Dere, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Sungurlu’nın artık hakettiği hizmetleri almaya susamış durumda olduğunu belirten Dere; “Biz artık bugünden sonra kolları sıvadık. Mazeretimiz yok, önce inşallah Sungurlu’da bu seçimi daha önce görülmemiş bir sonuçla kazanacağız.” dedi

MHP’nin teklifinin kabul etmesinin en önemli sebebinin Sungurlu’yu modern bir sanayi kenti haline getirmek olduğunu aktaran Dere; “Ülkemiz zor durumdan geçerken, AK Parti ve MHP güzel bir birliktelik oluşturdu ve Cumhur İttifakı oluştu. Bize düşen hem Cumhurbaşkanımızın hem de genel başkanımızın bu birlikteliğini muhafaza etmek ve bu kardeşliği korumak. Biz yine Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimiz, genel başkanımız, bilge liderimiz de kırmızı çizgimiz. Baştan seçimi kazandık demek yok. 1994 çıktığım Sungurluma tekrar kavuşmuş olacağım inşallah. Bürokratlık dönemimde Sungurlu Organize Sanayi için ticaret odalarımızla, esnafımızla ve muhtarlarımızla birlikte güzel işler başardık ve 5 bin dönümlük alanı doldurduk. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Bu daveti kabul etmemdeki en önemli sebeplerden biri de Sungurlu’yu modern bir sanayi şehri haline getirmek. Sungurlu’da ilk hedefimiz sürdürülebilir sanayi. Organize Sanayi’de 3-5 fabrika ile başladık ve binlerce kardeşimiz işe kavuştu. Tabiki bununla kalmayacağız bahar ayında onlarca fabrikanın daha temeli atılacak. Belediye olarak biz de gerek Organize Sanayimizin büyümesi için OSB’yi genişleteceğiz. Çünkü OSB’miz doldu artık.” şeklinde konuştu

Sungurlu’nun bir 5 yıl daha kaybedecek zamanı olmadığını dile getiren Dere, 5 yılda Sungurlu ile ilgili projelerini şu şekilde açıkladı;

ÇOK CİDDİ KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR

“Sungurlu’nun çok ciddi kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Yeni konut alanlarına ihtiyacı var, yeni mahallelere, yeni büyük sitelere ihtiyacı var. Sungurlu’nun bu vizyonunun değişmesi lazım. Sungurlu’da 15 bin lirayı geçen kiralar var. İşte bu yüzden kentsel dönüşümle ile birlikte modern bir sanayi kenti oluşturacağız.

GENÇLERE İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ

Gençlerimiz için istihdam alanları oluşturacağız ve öğrencilerimize burs imkanı sağlayacağız. Sungurlu’da çalışmak isteyen herkesi liyakatine, mezuniyetine uygun iş sahaları oluşturacağız. Sungurlu’ya 5 yıldızlı otel, festivaller ve kültürel etkinlikler yapacağız.

SUNGURLUSPOR’U ÇORUMSPOR’UN ALTYAPISI YAPACAĞIZ

Spor konusunda Sungurlu’ya gerekli yatırımlar kazandıracağız. Çorum’da nasıl bir şeyler yapmışsak Sungurlu’da da okullara halı sahalar kazandırdık. Sungurluspor’u da Çorumspor’un altyapısı haline getireceğiz.”