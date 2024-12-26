“Akademisyen Anne” olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Çorumlularla buluştu.

Çorum Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde “Akademisyen Anne” olarak tanınan Eğitimci ve Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ı Çorumlularla bir araya getirdi. Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa ilgi yoğun oldu. Konferansı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da izledi.

İyi bir ebeveyn olmak için yapılması gerekenlere örneklerle değinen Doç. Dr. Kangal, çocukların davranışlarını taklit edeceği ilk kişilerin anne ve babalar olduğuna vurgu yaparak bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Çocukların duygularını bile çoğu zaman ebeveynlerinden aldığını söyleyen Kangal, anne ve baba neye üzüldüyse çocuğun da onun duygusal bir şey olduğunu düşünerek ona üzülebileceğini, her davranışın ve her hareketin onların yanındayken düşünülerek atılması gerektiğini kaydetti.

Konferansın sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.