Küresel enerji piyasalarındaki jeopolitik hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmaya devam ediyor. Bugün (15 Temmuz) yürürlüğe giren benzin zammının hemen ardından, sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre cuma günü itibarıyla sürücüleri yeni bir çifte zam dalgası karşılayacak.

CUMA GÜNÜ TABELALAR YENİDEN DEĞİŞECEK

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere tabela fiyatlarında büyük bir artış öngörülüyor. Sürücüleri zorlayacak yeni düzenlemeyle birlikte:

Motorin grubuna 3,90 TL,

Benzin grubuna ise 1,00 TL düzeyinde yeni bir fiyat artışı yapılması bekleniyor.