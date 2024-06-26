Özsaraçoğlu Petrol eski yerinde yeni yüzüyle hizmete devam ediyor.

1994 yılından günümüze 30 yıldır İskilip Caddesi numara 42'de hizmet veren Özsaraçoğlu Petrol şehir merkezinde bulunan tek Petrol Ofisi İstasyonu olarak faaliyetine devam ediyor.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren İşletme Müdürü Sedat Kümbül, güler yüzlü personeli, taşıt tanıma özellikli yeni nesil dolum pompaları ile motorin, benzin ve lpg yakıt satışları yaptıklarını söyledi.

Kümbül; ayrıca elektrikli araç sarj istasyonlarının da bulunduğunu belirterek şehir merkezinde bulunan tek Petrol Ofisi Benzin İstasyonu olduklarını ve en uygun POgaz fiyatı ile satış yaptıklarını kaydetti.

İstasyonda modern hijyenik lavabolarının bulunduğunu ve market bölümünde de tüm gıda ürünlerinin yanı sıra cam suyu, motor yağı gibi araç ürünleri ile araç şarj cihazları gibi aksesuar ürünlerinin de satışını yaptıklarını belirten Kümbül, istasyon içerisinde bulunan cafede ise sandviç, kahve, çay ve soğuk içecek satışlarının da yapıldığını ifade etti.

Kümbül 30 yıldır Çorum’un köklü ailesi ve şirketi Özsaraçoğlu güvencesiyle 24 saat hizmet verdiklerini belirterek Çorum halkını istasyonlarına beklediklerini söyledi.