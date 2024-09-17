Ahlatcı Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan’ı ilk kez profesyonel forma giydiği maçta ailesi onu yalnız bırakmadı.

MKE Ankaragücü kulübünden transfer döneminde zorlu şartlar altında transfer edilen ve lisansı çıkarılan Hasan Ege Akdoğan kadroda olmasına karşın bundan önceki maçlarda forma giyme şansı bulamamamıştı.

Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda da yer alan Hasan Ege Akdoğan maçın 82. dakikasında Geraldo’nun yerine oyuna girdi ve ilk profesyonel maça kırmızı siyahlı forma ile çıktı.

Milli futbolcunun bu heyecanına aileside ortak oldu.

Baba Muzaffer Akdoğan ile birlikte annesi ve iki kardeşi Aktepe Stad’ında maçı izleyerek çocuklarının ilk profesyonel maça çıkma heyecanını birlikte yaşadılar.