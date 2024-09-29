Çorum’nun tanınmış ailelerinden Kazarlar ailesinin acı günü. Akif Kazar (72) bugün sabah saatlerinde ceviz ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Resul Kazar ve Elif Üğlü’nün babası, Yakup Cemal, Mustafa ve Ali Kazar’ın kardeşi, Mürsel ve Musa Kazar’ın amcaları Akif Kazar yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Soğuksu Köyünde kalınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.