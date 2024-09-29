Çorum’nun tanınmış ailelerinden Kazarlar ailesinin acı günü. Akif Kazar (72) bugün sabah saatlerinde ceviz ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Resul Kazar ve Elif Üğlü’nün babası, Yakup Cemal, Mustafa ve Ali Kazar’ın kardeşi, Mürsel ve Musa Kazar’ın amcaları Akif Kazar yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben  Soğuksu Köyünde kalınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Çorumlu Kıbrıs Gazisi İzmir'de toprağa verildi Çorumlu Kıbrıs Gazisi İzmir'de toprağa verildi

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Fatih Battar