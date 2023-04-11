FATİH AKBAŞ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından ‘Her Yıl 100.000 Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Çorum’da Akkent Mahallesi’nde yaptırılan toplu konutlarda sona yaklaşılıyor.

Gerek binaların mimarisi gerekse çevre düzenlemesi ile farklı bir yeni yaşam merkezi konseptinin sunulduğu toplu konutlarda son rötuşlar yapılırken çevre düzenlemesi çalışmaları da hava şartlarına bağlı olarak devam ediyor.

754 KONUTTA SONA DOĞRU

TOKİ tarafından ihalesi 6 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve ardından çalışmaların başladığı 754 konutluk projede çalışmalar hızla devam ediyor.

Yüklenici firma konutları bitirirken küçük eksikliklerin tamamlanması için de çalışmalarını yürütüyor.

YAĞMURLU HAVA BİTİNCE ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI HIZLANACAK

Yolların büyük oranda tamamlandığı toplu konut alanında hava şartlarına bağlı olarak çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Yağmurlu havanın sona ermesi ile çevre düzenlenmesi çalışmalarının da hızlanacağı belirtildi.

Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 754 adet dairenin yer aldığı projenin tamamlanması için yüklenici firma büyük çaba harcıyor.

ÇOCUK OYUN ALANLARI VE SPOR SAHALARI VAR

Projede çok sayıda çocuk oyun alanı ve spor sahası da yer alıyor.

MİNİ İŞ MERKEZİ YAPILIYOR

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, mahallesinde TOKİ tarafından gerek mimarisi gerekse çevre düzenlemesi ile yeni bir yaşam merkezi inşa edildiğinin altını çizerek, “Mevcut projede iş merkezi yer almıyordu. Yaptığımız girişimler sonucunda ihtiyacı karşılayacak büyüklükte bir iş merkezi yapılmasının sözünü almıştık. Bu iş merkezinin inşası da devam ediyor. Konutlar bittiğinde iş merkezide bitmiş olacak. Böylece ileride eksikliği hissedilecek bir sorunu önceden çözmüş olduk. Konutların yapılmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BİR TARAFTA ATLETİZM STADYUMU DİĞER TARAFTA GUİNNESS ORMANI

Proje kapsamında Akkent Mahallesi’nde yaptırılan toplu konutlar Atletizm Stadyumu ile Guinness Ormanı’nın hemen yanında bulunuyor.