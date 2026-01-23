Çorumlu Boksörler Aksaray’da yapılan İllerarası turnuvada kazandıkları 17 madalya ile gelecek adına güzel mesajlar verdiler. 17-20 Ocak tarihleri arasında Aksaray’da yapılan İller Arası Boks turnuvasında Çorum Gençlikspor kulübü sporcuları 8 birincilik, üç ikincilik ve yedi üçüncülük olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

İller Boks turnuvasında Çorum Gençlikspor kulübü antrenörler Atilla Tören ve Battal Güler yönetiminden altın madalya kazanan sporcular Alt Miniklerde 31 kiloda Egemen Taha Külcü, 34 kiloda Rüzgar Şimşek, 37 kiloda Alparslan Özçelik, 62 kiloda Umut Polat, yıldızlar +80 kiloda Mehmet Aytuğ Köymen ve gençlerde ise 50 kiloda Malik Enes Genç, 75 kiloda Berkehan Uyanık ve +75 kiloda Elanur Akça tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın sahibi oldular.

Finalde kaybederek gümüş madalya kazanan sporcular alt minikler 36 kiloda Yusuf Altınmakas ve üst minikler 40 kiloda Emir Yıldırmaz ve 42 kiloda Yusuf Eymen.

Bronz madalya kazanan sporcular ise alt minikler 36 kiloda Arif Çınar Arslan, üst miniklerde 41.5 kiloda Mehmet Emin İlgezdi, 60 kiloda Emir Kelsakam, yıldızlarda ise 60 kiloda Sude Naz Dölcü, 63 kiloda Arda Aksungur, +80 kiloda Utku Barış Bektaş,.