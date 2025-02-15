1. Amatör Küme’de lider Kültürspor ile ikinci sıradaki Alaca Belediyespor’un Alaca ilçe sahasındaki maçı İlhan Aycan yönetecek.

İl Hakem Kurulu bugün oynanacak U 18 ve U 15 Final Grubu ve yarın oynanacak 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 15 FİNAL GRUBU: Gençlik Mimar Sinanspor- Osmancık Belediyespor: Hasanberk Soytemiz, Yunus Emre Günaydın, Recep Talha Arslaner. Vefa Gençlikspor- Gençlerbirliği: Taha Rahmi Atılgan, Fırat Eren Dibek, Muhammed Emin Çamlı,

U 18 LİGİ: HE Kültürspor- İskilipspor: Lütfican Arduç, Erdal Uncuer, Meriç Devran Demiral. Osmancıkgücü- Hattuşa Gençlik: Serhat Emin Arduç, Yiğit Eymen Asıltürk, Yunus Emre Yeşil. Gençlerbirliği- Buharaspor: Atahan Demir, Elvan Mert Armutcu, Mücahit Coşgun.

1. AMATÖR KÜME: Gülabibeyspor- İskilipgücüspor: Serhat Doğan, Muhammed Yıldırık, Zeyra İşeri. İskilipspor- Osmancıkgücüspor: Muammer Tekmen, Uğur Koçak, Yunus EmreTok. Alaca Belediyespor- HE Kültürspor: İlhan Aycan, Özkan Dağ, Lütfican Arduç. Ulukavakspor- Alacagücüspor: İsmail Sırma, Ebubekir Kılcı, Taha Rahmi Atılgan