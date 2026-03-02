U 17 Gelişim Liginde Arca Çorum FK play-off için hayati önem taşıyan maçta Ankaragücü’nü 2-1 yenerek bitime dört hafta kala play-of’u garantiledi.

Haftaya 15 maçta 34 puanla giren Çorum FK ile 16 maçta 32 puanla giren Ankaragücü arasındaki maçta konuk takım kazanarak avantajı ele geçirmek Çorum FK ise farkı korumak veya açmak için mücadele etti.

Oldukça büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısındaki goller sonucu belirledi. 24. dakikada kahtan Muhammed Emin’in kafa vuruşundan attığı golle Çorum FK 1-0 öne geçti.

Konuk Ankaragücü bu gole 43. dakikada savunma arkasına atılan topta Barış ile beraberlik golünü buldu.

İlk yarının uzatma dakikalarında Emir Alp ile yeniden öne geçen kırmızı siyahlı takım soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda konuk Ankaragücü beraberlik için baskı kurdu Çorum FK topla çıkmakta zorlandı ancak savunmada iyi kapanarak rakibine gol izni vermedi ve zorlu maçı 2-1 kazanarak maç fazlası ile liderliğini sürdürürken rakibi Ankaragücü ile puan farkını beşe çıkardı ve ligin bitimine dört hafta kala play-off oynamayı garantiledi.