Arabica Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor grup lideri Onikişubat Belediyespor deplasmanından 3-2’lik galibiyet ile dönerek ligi lider bitirmek için azda olsa umutlanırken lig ikinciliğini garantiledi ve Efeler Ligi için tek maçlık final fırsatını yakaladı.

Cumartesi günü Kahramanmaraş Merkez Spor Salonunda oynanan maç için Onikişubat Belediyespor takımı kazanması halinde Efeler Ligine yükselme sevinci yaşayacağı için salonu dolduran taraftarları ile şampiyonluk gösterisine hazırlandı.

Sungurlu Belediyespor ise hem rakibinden rövanşı almak hemde lig ikinciliğini garantilemek için rakibi önünde mutlak galabiyet için çıktı. Bunuda ilk iki sette gösterdi. Maça çok iyi başlayan Sungurlu Efeleri büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk setini 25-23’lük skorla kazanarak rakibi önünde 1-0 öne geçti. İkinci sette ise heyecan ve mücadele iyice arttı.

Final bölünde dört kez uzatmaya giden sette Sungurlu Belediyespor rakibine kolay teslim olmadı ve seti 29-27 alarak 2-0 öne geçti. Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir iki set alıp bir puanı garantiledikten sonra lig ikinciliğini garantilemenin verdiği rehavetle sonraki iki seti 25-18 ev sahibinin kazandığını söyledi.

Final setinde ise evimizde aldığımız mağlubiyetin rövanşını almak için tekrar maça ortak olduklarını ve büyük bir mücadeleye seti 15-13’lük skorla alarak güçlerini bir kez daha gösterdiklerini söyledi. Bu galibiyet ile iki maç fazlası ile galibiyet sayılarını rakibi ile eşitleyen Sungurlu Belediyespor ligin son haftasında oynayacağı Yücelen Anamurspor maçına kadar rakiplerinin maçlarının sonuçlarını bekleyecek.

Kırmızı Beyazlı takım lig ikinciliğini garantiledi lider Onikişubat Belediyespor’un ligde kalan üç haftada iki mağlubiyet alması halinde son maça şampiyonluk için bile çıkabilir.

Bir gün bile dinlenmeden İstanbul’a gittiler

Onkişubat Belediyespor ile cumartesi günü Kahramanmaraş’da çok zorlu bir maç oynayan Sungurlu Belediyespor pazan sabahı erken saatlerde Sungurlu’ya döndü.

Kırmızı Beyazlılar dün akşam saatlerinde ise Salı günü İstanbul’da Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maç için yeniden yola çıktılar.