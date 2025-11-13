1. Amatör Küme’de sezona iddialı başlamak isteyen Alaca Belediyespor start verdi. Alaca Belediyespor antrenör Alper Kürşat Bulut yönetiminde Devane sahasında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Alaca Belediyespor kadrosunu eksi ve yeni futbolculandan oluşturduğu güçlü isimlerle sezona başladı. Alaca Belediyespor geçen sezon Alacagücüspor’dan Mustafa Ulutaş, İsmail Gül, Ahmet Uğurlu, geçen sezonki kadrosundan Yusuf Berkay Kuzucu, Zafer Demirbilek, Ebubekir Karalar, Zafer Kılıç, Eren Karakuş, eski futbolcuları Lokman Almalı ve Gökhan Kaya, alt yapıdan Efe Gül, Samet Yalçın, Geredespor’dan Seydi Eren Çevik, Ulukavakspor’dan Turgut Zeki, Gülabibeyspor’dan Furkan Yıldırım. alt yapıdan Efe Gül, Samet Yalçın, Mimar Sinanspor’dan Eyüp Çınar, Kara Samsunspor’dan kaleci Arda Efe Arı, Kültürspor’dan Sadık Yücel.

Alaca Belediyespor antrenörü Alper Kürşat Bulut geçen sezonki kadrolarını büyük oranda yeniledikleri ve hedeflerinin üst sıralar olduğunu söyledi. Bulut yeni oluşturdukları kadro ile hazırlıklarına başladıklarını ve lige kadar hazırlıklarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi.