Gelişim Liginde U 14 ve U 15 kategorilerinde Arca Çorum FK 11. grupta ilk devre maçları sonunda play-off iddiasını sürdürüyor. U 14 takımı ligde ilk yarı maçları sonunda en yakın rakibinin altı puan önünde lider durumda bulunurken U 15 takımı ise liderin bir puan gerisinde dördüncü sırada ilk yarıyı tamamladı.

Sekiz takımın mücadele ettiği U 14 ve U 15 Gelişim Liglerinde ilk yarılar tamamlandı. İkinci devre maçları ise ara vermeden bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

Arca Çorum FK U 14 takımı grupta ilk yarıda oynadığı yedi maçtan altı galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup olarak lider tamamladı. Grupta en yakın rakibi Kastamonuspor’un 6 puan önünde lider tamamlayan kırmızı siyahlı takım ikinci yarının ilk hafta maçında ise pazar günü Zonguldakspor ile deplasmanda karşılaşacak.

U 15 Liginde ise grup çok daha dengeli gidiyor. Grupta Düzcespor takımı 16 puanla lider durumda bulunurken Arca Çorum FK ise 15 puanla dördüncü sırada bulunuyor. İlk beş takım arasındaki sadece dört puan fark bulunuyor. Buda grupta ikinci ve üçüncü devre maçlarının çok daha zorlu geçeceğini gösteriyor.

İlk yarının son hafta maçında Soysalspor deplasmanından 4-0’lık galibiyet ile dönen kırmızı siyahlı takım devreyi moralli tamamladı. Bu kategoride ilk yarının son haftasında oynanan üç maçıda deplasman takımları kazandılar. Çorum FK U 15 takımı ikinci devrenin ilk haftasında ise pazar günü Zonguldakspor ile deplasmanda karşılaşacak.

U 14 ve U 15 Liglerinde mücadele üç devreli olarak oynanacak. İlk devre tamamlandı ikinci yarı pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Üç devre sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan takım play-off mücadelesi oynayamaya hak kazanacaklar.