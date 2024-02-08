1. Amatör Küme’de Kural İhlali.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Alaca Belediyespor-Mimar Sinan Gençlikspor maçında ev sahibi takımın 2001 ve daha küçük doğumlu altı sporcuyu yazma maddesine uygun olmayarak listeye şartları uyan beş isim yazdığı gerekcesi ile Mimar Sinan kulübünün yaptığı itiraz kabul edildi ve Alaca Belediyespor İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Mimar Sinan Gençlikspor kulübü salı günü Kulüp Başkanı Alper Zahir tarafından Tertip Kurulu’na gerekli ücretin yatırılarak yapılan itirazı üzerine kurul olağanüstü toplandı.

Mimar Sinan kulübünün yaptığı itiraz doğrultusunda Alaca Belediyespor’un 21 kişilik maç listesi incelemesi sonunda 2001 ve daha küçük doğumlu sporcuların sayısının beş olduğu tesbit edildi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 2023-24 sezonu kitapçığında 1. Maddenin A fıkrasının açık olduğunu ve “2023-2024 sezonu için 1993 ve daha büyük doğumlular Yaşı Büyük Futbolcu 2001 ve daha küçük doğumlular ise Yaşı Küçük Futbolcu Statüsündedir. Büyükler Kategorisi yerel ligi olan Süper Amatör, 1. Amatör ve 2. Amatör takımlarımız 1993 ve daha büyük doğumlu diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilirler. Ancak takımlar 21 kişilik Müsabaka isim listesine 1993 ve daha büyük doğumlu en fazla 5 (beş)futbolcu ve 2001 ve daha küçük doğumlu en az 6 (altı) futbolcu yazabilirler. 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcular Büyükler Kategorilerinde oynayamazlar. Süper Amatör, 1 ve 2. Amatör Liglerde 21 kişilik müsabaka isim listesine yaşı büyük futbolcu 5’ten fazla yazılırsa ve Yaşı Küçük Futbolcu 6’dan az yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.

Müsabaka İsim Listesine yaşı küçük 6 futbolcudan 1 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde Müsabaka İsim Listesine 20 Kişi, 2 Yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde Müsabaka İsim Listesine 19 Kişi, 3 Yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde Müsabaka İsim Listesine 18 Kişi, 4 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde Müsabaka İsim Listesine 17 kişi, 5 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde Müsabaka isim Listesine 16 kişi, 6 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde ise Müsabaka isim listesine 15 kişi yazılacaktır.” Hükmü yer almaktadır’ dedi.

Ayan bu nedenle Alaca Belediyespor kulübünün bu maddeyi ihlal etmesi nedeni ile futbol müsabaka talimatının 23. maddesinin 2 fakrısı gereğince İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildiğini söyledi. Disiplin Kurulu’nun bu maçta Alaca Belediyespor’u 3-0 hükmen mağlup sayması halinde Mimar Sinan takımı alacağı üç puanla 1. Amatör Küme’de son üç maça lider avantajı ile çıkacak.