1. Amatör Küme’de yarın şampiyonluk ve ligde kalma yolundaki kritik maç öncesi Alaca Belediyespor’dan yeni transfer birden.

Sarı Kırmızılı takım Mimar Sinan ile yarın oynayacağı maç öncesinde şampiyonluk mücadelesi veren Gülabibeyspor’dan beş, Amasyaspor ve Ulukavakspor’dan ise birer olmak üzere toplam yedi futbolcuyu kadrosuna kattı.

Amatör Küme’nin onuncu hafta maçları yarın oynanacak. Bitime dört hafta kala lider durumda bulunan Mimar Sinan Gençlikspor ligde 3 puanla son sırada bulunan ve ligde kalma mücadelesi veren Alaca Belediyespor ile karşılaşacak.

Bu zorlu maç öncesinde ligde şampiyonluğun diğer adayı Gülabibeyspor’un beş tecrübeli ismi dün Alaca Belediyespor’a transfer oldu.

Gülabibeyspor’un tecrübeli futbolculu Onur Özçiftçi, Zafer Kılıç, Nuri Can Zorlu, Kadir Tiril ve Ahmet Onur Yılmaz ile birlikte Ulukavakspor’dan kaleci Ömer Şahin Alaca Belediyespor’a transfer oldu.

Sarı kırmızılı takımın diğer transferi ise profesyonel olarak Dardanelspor, Maraşspor, Göztepe ve Afyonspor gibi bir çok takımda forma giyen daha sonra amatör olarak BAL’da mücadele eden 1986 Amasya doğumlu Selçuk Hızarcı oldu.

Alaca Belediyespor yaptığı bu yedi transferle ligin kalan haftalarında maçlarını kazanarak rakiplerinin kaybetmesi halinde ligde kalmayı hedefliyor.