Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilçe kongrelerinde sona yaklaşılırken, Boğazkale, Oğuzlar, Bayat, Sungurlu, Mecitözü, İskilip, Uğurludağ, Osmancık, Dodurga, Kargı ve Ortaköy İlçe kongrelerinin ardından Alaca İlçe kongresi de tamamlandı.

Alaca Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen CHP Alaca İlçe Kongresi’nde başkanlığa Gazi Tokgöz seçildi.

Toplam 112 delegenin çoğunluğunun katılımıyla toplanan kongrede Divan başkanlığına İl Başkanı Ümit Er, kâtip üyeliklere İlyas Ölmez ve Zeynal Yalçınkaya seçildi.

Mevcut Başkan İsmail Çimen’in yeniden aday olmadığı kongrede seçimlere tek liste ile gidilirken, ilçe başkanlığına Gazi Tokgöz seçildi.

Açılış konuşması ile başlayan olağan kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Bahtiyar Bek, Arap Hasırcı ve İlyas Ölmez çeşitli konularda görüşlerini dile getirirken, 14 Mayıs Genel Seçimleri Milletvekili Aday Adayları Dinçer Solmaz, Sadık Eral, Talip Eken, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de ülke gündemi ve önümüzdeki yerel seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Daha CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da konuşmasında yeniden aday olmayan İsmail Çimen ve yönetimine emekleri için teşekkür ederken, seçilecek yeni yönetime de başarılar diledi.

İlçenin sorunlarına da değinen Tahtasız, Meclis’te diğer ilçelerin olduğu gibi Alaca İlçesi’nin sorunların da takipçisi olacağını dile getirdi.

Kongreye; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, İl Yöneticileri Celal Uysal, Duran Arslan, Meftun Karatepe, Feza Ünaldı ve Ali Bükücü, Milletvekili Aday Adayları Av. Dinçer Solmaz, Av. Sadık Eral ve Talip Eken, Merkez İlçe Yöneticisi Kemal Kılıç, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, Alaca eski İl Başkanı Hüseyin Gül, 2019 Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç, Çorum Belediye Meclisi Üyesi Didem Tokgöz ve ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda partili katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimler sonucunda İlçe Başkanlığına Gazi Tokgöz seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine ise; Bektaş Polat, Kenan Mazıbaşı, Hüseyin Gündoğan, Devrim Denkli, Cihan Karlıkaya, Adem Şahin, Zeynal Yalçınkaya, Gazi Kılıç, Ali Öğer, Cemil Çetin, Hüseyin Kellegöz ve Nevzat Bolat seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyelikleri ise; Süleyman Aydoğan, Dursun Koç, İbrahim Yılmaz, Celal Kocakan, Mehmet Erdoğan, Seyit Aydoğan, Ümüt Aydoğan, Cavit Özdemir, Mehmet Akbaş, Selami Bolat, Veli Aygün ve Hasan Danacı’dan oluştu.

İl delegeliklerine ise Gazi Tokgöz, İsmail Çimen, Kenan Mazıbaşı, Hüseyin Gündoğan, Cemil Çetin, Uğur Güler, Ali Öğer, Ufuk Akbaş, Yener Yılmaz, Veli Güngör, İlyas Ölmez, Zeynal Yalçınkaya, Bektaş Polat, Devrim Denkli, Devrim İpekci, Hüseyin Yurtsever, Cemalettin Samut, Nevzat Bolat, Durak Aslan ve Sami Koçak seçildi.

CHP’de Alaca ile birlikte 12 ilçenin kongresi tamamlanırken, 16 Eylül’de Laçin ve 17 Eylül’de de Merkez İlçe Kongresi toplanacak.