2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı çerçevesinde Alaca Ticaret ve Sanayi Odasının hazırlamış olduğu Alaca İhracat İle Güçleniyor projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından %100 hibe ile kabul edildi.

Proje sözleşmesi OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin tarafından imzalandı.

Proje hakkında bilgi veren Günser Şirin, “Hazırlamış olduğumuz projemiz kapsamında Alaca Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelerimize yönelik dış ticaret eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilecektir. Eğitimler ve danışmanlık ücretsiz sağlanacaktır. Projemizin hazırlanmasında emeği geçen Genel Sekreterimiz Fatih Arslan’a projemizi kabul eden ve destek sağlayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımıza şimdiden teşekkür ederim.

Projemizin uygulama süreci 2025 yılı itibari ile yapılacaktır. İhracat yapmak isteyen üyelerimizi bu eğitime katılmaya davet ediyorum. Özellikle soğan ve tarım ürünlerimizin yoğun olduğu bölgemizde ihracatın aracılarla değil bizzat üyelerimiz tarafından yapılması için başlattığımız projemizin ilçemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)