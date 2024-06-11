2. Amatör Küme Final Grubunda dördüncü hafta maçında lider Osmancıkgücü, Alacagücüspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak bitime iki maç kala 1. Küme’ye yükselmeyi garantiledi.

Alaca ilçe sahasında oynanan maçta ev sahibi takım baskılı başladı ve 25. dakikada Tuğrulhan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Osmancıkgücü kontrolü eline geçirdi ve 36. dakikada Emrah’ın golü ile skoru 1-1 yaptı.

Maçın ikinci yarısında Alacagücüspor galibiyet golü için yüklendi ancak Osmancıkgücü rakibine gol izni vermedi ve maç ilk yarıda karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlik ile sona erdi.

Bu sonuçla Osmancıkgücü 10 puanla liderliğini devam ettirirken bitime iki maç kala 1. Küme’ye yükselmeyi büyük oranda garantiledi.

Alacagücüspor ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu umutlarını son iki maça taşıdı.