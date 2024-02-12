1. Amatör Küme’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alaca Belediyespor, İskilipgücüspor’u 6-0 yenerek ligde kalma umutlarını son iki maça taşıdı.

Alaca sahasında oynanan maça çok iyi başlayan Alaca Belediyespor ilk yarıdaki etkili futbolu ile sonuca gitti. İlk yarıda Samet Can’ın iki golü, Nuri Can, Ali Koçak ve Serkan’ın attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde tamamlayan Alaca Belediyespor ikinci yarının başında Umut ile bir gol buldu ve sahadan 6-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve 7 puana yükseldi. İskilipgücüspor ise 12 puanda kaldı.