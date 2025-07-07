Çorum’un Alaca ilçesinde 2025 yılı hasat sezonu resmen başladı.

Alaca Ticaret Borsası’nda düzenlenen törenle tarımsal üretimde yeni dönem açılırken, çiftçiler ve protokol üyeleri bu özel günde bir araya geldi.

Çorum’un Alaca ilçesinde, 2025 yılı hasat sezonunun açılışı, Alaca Ticaret Borsası’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programa ilçe protokolü ve üreticiler yoğun katılım gösterdi.

İlk mahsuller borsaya getirildi

Yeni sezonun ilk mahsulleri, sabah saatlerinde Alaca Ticaret Borsası'na ulaştı. Tarla emekçileri tarafından getirilen ürünler, borsa uzmanları tarafından kalite ve nem oranı gibi kriterler doğrultusunda puanlandı. Bu işlemlerle birlikte resmi olarak 2025 hasat sezonu başlamış oldu.

Açılış programına Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Alaca Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür ile çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı. Programda üreticilere yönelik bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.