Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü işbirliğiyle IPARD Destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Alaca TSO Genel Sekreteri Fatih Arslan; “Tarıma dayalı bir ekonomiye sahip ilçemizde IPARD destekleri bölgemiz için çok önemlidir. Hayvancılıktan kırsal turizme, yem bitkilerinden et ve et ürünlerine, tıbbi aromatik bitkilerden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede destekleri olan IPARD hibe desteklerinden ilçemizin daha fazla yararlanmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Toplantının devamında TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer IPARD destekleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.