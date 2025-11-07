Alaca Belediyesi, şehir merkezinde yürüttüğü yol çizgi yenileme çalışmalarıyla sürücü ve yayaların trafikte daha güvenli hareket etmelerini sağladı.

Alaca Belediyesi, ilçede trafik güvenliğini artırmak ve şehir içi ulaşımı daha düzenli hale getirmek amacıyla, Çorum Caddesi, Yozgat Caddesi, Zile Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde sürdürdüğü yol çizgi yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, sürücü ve yayaların trafikte daha güvenli bir şekilde hareket etmeleri sağlandı.