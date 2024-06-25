Kurulduğu ilk yılda 2. Amatör Küme’de mücadele etmeye başlayan Alacagücüspor final grubunu ikinci olarak tamamlayarak 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi başardı.

Final Grubu son hafta maçında Mecitözüspor ile deplasmanda oynayacağı maça ev sahibi takım sporcu yetersizliğini gerekçe göstererek çıkmayacağını bildirince Alacagücüspor sahasında Veteran takımı ile gösteri maçı yaptı.

Alaca’da geçmiş dönemlerde futbol oynamış isimlerden kurulu bir kadro ile gösteri maçı yapan Alacagücüspor takımı sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen törenle Alacagücüspor’un ikincilik kupasını Belediye Başkanı Şerif Aslan ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı tarafından verildi.

Ödül törenin ardından Alacagücüspor futbolcuları ve taraftarları saha içinde halay çekerek katıldıkları ilk yılda 1. Amatör Küme’ye yükselmenin sevincini hep birlikte yaşadılar.