2. Amatör Küme’de ilk ikiyi garantileyerek 1. Amatör Küme’ye çıkmayı garantileyen Alacagücü kupasını pazar akşamı Alaca Efsaneleri ile oynayacağı maçtan sonra alacak.

Ligin son haftasında Mecitözüspor ile deplasmanda oynayacağı maça ev sahibi takım sporcu yetersizliği nedeni ile çıkalaşaçağı için maç iptal oldu.

Alacagücüspor kupasını almak için düzenlenen tören öncesi ilçe efsane isimlerinden oluşan takımla maç yapacak.

Pazar günü saat 18’de Alaca İlçe sahasında Alacagücüspor ile Alaca Efsaneleri arasındaki maça tüm ilçe halkı davet edildi.

Bu maçın ardından düzenlenecek törenle Alacagücüspor takımı kupasını alacak.