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Çorum'da bulunan ve dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititler’in 3 bin 250 yıl önce inşa ettiği baraj ve çevresinde 2018 yılında 10 milyon 700 bin lira harcanarak yapılan Arkeopark, hiç faaliyete geçmeden çürümeye terk edildi.

Alacahöyük Hitit Gölpınar Barajı ve Arkeopark Projesi’nin yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, açıklamalarda bulundu.

Hititlerden kalma tarihi barajı yeniden canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla yapılan projenin hiç kullanılmadan çürümeye başladığını söyleyen Milletvekili Mehmet Tahtasız, “2018 yılında kesin kabulü yapılmasına rağmen 10 milyon 700 bin lira harcanan tesis çürümeye terk edildi. Ve buranın da kapıları, camları kırık dökük vaziyette. Kaderine terk edilmiş harabe bir vaziyette çürüyor tesis. Bu alana bir bekçi dahi koyamadılar. Milli servetin göz göre çürümesini izliyorlar” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a seslenen CHP’li Tahtasız, bu tesislerin bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz buradan Turizm Bakanına sesleniyoruz; Burası 2018’de teslim alındığında her taraf çok güzeldi. Alacahöyük Belediyesi 2014 yılında kapatıldı. Burayı Alaca Belediyesi teslim almadı. Çorum Belediyesi teslim almadı. Çorum Valiliği teslim almadı. Hitit Üniversitesi teslim almadı. Ve burası maalesef kaderine terk edildi. 2018 yılında bitirildiğinde 10 milyon 700 bin lira harcanan tesis çürüyor. Her seçim öncesinde Boğazkale, Hattuşa ve Alacahöyük ve Ortaköy’deki Şapinuva kazılarını birbirine bağlayan turizm yolu yapılacağı sözü verildi o da yapılmadı. Burası 7500 yıllık tarihi olan Hititlerin başkenti. Buraları turizme kazandıralım. Ve buralara hak ettiği değeri verelim.”