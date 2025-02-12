Bilardo’da Valilik Kupası Harun Tunga’nın Bilardo’da Valilik Kupası Harun Tunga’nın

Alaca Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün genç sporcusu, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası finalinde Çorum'u temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları yarışmaları çerçevesinde Bay-Bayan Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Müsabakaları Zonguldak’ta yapıldı.

Alaca Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu İlhan Yılmaz, şampiyonayı 3. bitirerek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası finaline katılmaya hak kazandı.

Editör: İhlas Haber Ajansı