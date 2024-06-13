Hentbol Federasyonu 29. Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Festivalinde Çorumdan üç isme görev verdi.

24-28 Haziran tarihleri arasında Alanya’da yapılacak olan 29. Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Festivalinde görev yapacak organizasyon komitesi ve hakemler açıklandı.

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre açık alan hentbol festivasında Çorum hakemleri Sami Öncel ve Yasin Tabak görev yapacak.

Çorum Gençlikspor hentbol antrenörü Taner Adıkdı ise turnuvanın organizasyon komitesinde görev yapacak.