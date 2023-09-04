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Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (International Association of Operative Millers/IAOM) iş birliğiyle oluşturulan uluslararası eğitim programı kapsamında uygulamalı eğitim faaliyetlerine başladı.

SOGEP projesi çerçevesinde kurulan modern teknoloji ile donatılmış yeni sınıflarında eğitime başlayan Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi’nde yapılacak eğitim programının açılışına Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Sayın, Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Ulusoy ve Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı ve IAOM Euroasia Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, IAOM Genel Sekreteri Vural Kural, IAOM Genel Başkanı SteveMatson, IAOM Genel Danışmanı Jeff Gwirtz, IAOM CEO'su Melinda Farris ve IAOM Gıda Güvenliği Ve Regülasyonlar Kurumsal Direktörü Ron Galle katıldı.

Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 31 öğrencinin katılımıyla eğitim programı başladı.

Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala; "Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, modern tahıl işleme teknolojileri alanında sadece Türkiye’de değil dünya çapında profesyonellere yönelik eğitim olanağı sunmasının yanı sıra Alapala'nın AR-GE çalışmaları için bir uygulama merkezi olma vizyonu ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Alapala bünyesinde yetişmiş 20 yılı aşkın deneyime sahip proje yöneticileri, mühendisler, teknisyenler ve değirmen ustaları ile konusunda profesyonel akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosu ile Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, sektörde önemli bir ihtiyacı da karşılamış oluyor." dedi

Sürdürülebilir bir gelecek için gıda teknolojilerinin öneminin giderek arttığı dünyada, liderliğin de getirdiği sorumlulukla, sektöre nitelikli çalışanlar kazandırma bilinciyle hareket ettiklerini belirten Alapala; “70 yıllık deneyimimiz ve yenilikçi gücümüzle, IAOM’un endüstrideki katma değeri artırma hedefini, sektördeki güçlü partnerlerimizin de iş birliği ile uluslararası eğitim programında buluşturduk” diye konuştu