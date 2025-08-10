AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın bir markette yaptığı “İndirimli diploma var mı?” çıkışına cevap verdi.

Yakup Alar, Mehmet Tahtasız’a sosyal medya üzerinden baklava kutusu göndermesiyle karşılık verdi.

Alar, paylaşımında CHP'li Manavgat Belediyesi’nde gündeme gelen baklava kutusu içinde para taşındığı iddialarına atıfta bulunarak şunları söyledi: “Sayın Tahtasız; indirimli, usulsüz diploma arıyorsanız yanlış adrestesiniz. Silivri’deki ‘gölge’ genel başkanınıza sorun, bu işin ustasıdır. Hem bedava, hem usulsüz diploma verirler; yanında bir de baklava kutusu hediye ederler.”