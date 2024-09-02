Çorum’da yaşayan 51 yaşındaki Gülten İpek, Sağlıklı Hayat Merkezi’nden aldığı destekle 5 ayda 16 kilo verdi.

İpek, kilolarından dolayı yaşam kalitesinin ciddi anlamda düştüğünü belirterek, “Sürece başladığımda 109 kiloydum şu anda 93 kiloyum. Toplam 16 kilo verdim. Kan değerlerim de dikkate alınarak bana özel bir diyet listesi hazırlandı. Düzenli olarak kilo takibim ve belirli aralıklarla yapılan cihaz ölçümleriyle ayrıntılı vücut analizi yapılıyor. Kilo vermeye başlamadan önce günlük aktivitelerimde zorluklar yaşıyordum. Kısacık bir yürüyüş, merdiven çıkmak bile nefes almamı zorlaştırırken şu an çok daha rahat hareket edebiliyorum.” dedi.

Her şeyi doğru miktarda yemeyi öğrendiğini aktaran İpek; "Yıllardır kilo problemi yaşıyorum. Birçok defa kilo verme süreci içerisine girdim. Kilo kaybım olsa da istediğim kilolara ulaşamadım. Burada her şeyi doğru miktarda yemeyi öğrendim. Düzenli olarak yürüyüş yapmaya başladım. Ulaşmak istediğim kilo için 13 kilo daha vermek istiyorum. Hedeflediğim 80 kilo. Ve bu kiloya ulaşmak için elimden geleni yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Buradan aldığım kaliteli ve ücretsiz hizmetten çok memnunum ve çevremdeki insanlara da başvurmalarını tavsiye ediyorum.” diye konuştu