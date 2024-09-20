Alaca Alevi Kültür Merkezi tarafından Denizhan Mahallesi Cevizli Sokak'ta yaptırılacak cemevinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Yelkuvan ve Uğur Tuncel, Camili Köy Bölgesi dedesi Hüseyin Dedekargınoğlu, Çorum Alevi Kültür Merkezi dedesi Şahin Polat, Alaca Kültür Derneği dedesi Sefa Aydoğan ve vatandaşların katılımı ile temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, “Camiler, cemevleri toplanma yerleridir. İnsanlar orada toplanır, dünyalıklardan arınır, aynı saf ve aynı semahta bir araya gelirler. Orada ayrım olmaz. Cemevleri ibadet, edep, erkan yerleridir. Cemevleri kamil insanların irfan meclisidir. Makam ve mevkiinin olmadığı eşitlik meydanıdır. Hacı Bektaş Veli Hz. dediği gibi 'bir olalım, iri olalım, diri olalım', kimse bizi ayırt etmesin. Ben görev yaptığım süre içerisinde siyaset gütmedik. Herkesin işini yapmaya çalıştık. Cami dediler, cemevi dediler, okul dediler, yardım ettik. Yine aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman yanındayız. Bu cemevimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.