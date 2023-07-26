Tahmini Okuma Süresi: dakika

HALİL ÖZTÜRK

Geçen sezonun ilk yarısında Çorum FK formasını giyen Ali Akkuş yeni sezon için Kastamonuspor ile anlaştı.

Tavşanlı Linyitspor takımında futbola başlayan ve Kahramanmaraşspor’da profesyonel imza atan Ali Akkuş ardından Somaspor’da üç sezon forma giydi.

Geçen sezon başında Çorum FK’ya transfer olan Ali Akkuş sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İnegölspor’a verilmişti.

Çorum FK’nın Çorum’daki ilk etap kampına katılan Ali Akkuş ikinci etapta ayrılık kararı verilen futbolcular arasında oldu. Tecrübeli futbolcu sezona iddialı hazırlanan ve Burak Çalık’ın da forma giydiği Kastamonuspor ile anlaştı. Akkuş kiralık olarak Kastamonuspor’a verildi.