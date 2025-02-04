Ahlatcı Çorum FK’da Nedim Köseoğlu’nun Yozgatspor’a sportif direktör olmasının ardından boşalan izleme komitesinde Ali Koçak göreve başladı.

1993 Alaca doğumlu Ali Koçak Çorum Gençlerbirliği’nde başladığı futbol hayatını daha sonra Çorumspor alt yapısına geçti ve 2011 sezonunda kırmızı siyahlı takımda profesyonel imzayı attı. Daha sonra Bandırmaspor, Silivrispor, Muğlaspor, Bodrum FK, Bayburt Özel İdare, Çatalcaspor, Fatsa Belediyespor ve 2019-20 sezonunda Çorum FK forması giyen Ali Koçak Başkent Şafakspor’un ardından amatöre döndü Gülabibeyspor, Alaca Belediyespor, Dodurga Belediyespor ve son olarakta ikinci yarı için Alacagücüspor forması giydi.