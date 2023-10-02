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Aslen Alacalı olan Ali Ünver, Kayıp At ve Beyaz Kum Siyah Gece isimli öykü kitaplarının ardından şimdi de Sebeb-i İsyanım isimli şiir kitabı ile okuyucuların karşısına çıktı.

Şiir yazmaya Ankara Atıf Bey Ortaokulu sonu, Yıldırım Beyazıt Lisesi (YBL) mektebinin ilk yıllarında Yenidoğan muhitinde telaki ederken başladığını kaydeden Ali Ünver, “Bu hevesi bana veren amillerden, kocaman metal çerçeveli gözlük takan sınıf arkadaşım Mehtap’tır. Küçük yaşta terennüm-i rüya ile ilgilensem de hilkatim doğuştan geliyor olabilir. Rahmetli Edebiyat hocam Adnan Yücel’den de mütehassıs olmuşumdur” dedi.

ALİ ÜNVER KİMDİR?

Ataları yörük olan Ali Ünver, öğrencilik yıllarında Olgu, Yeni Olgu gibi dergilerde serbest şiirler yayımlanmıştır. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) bünyesinde düzenlenen Uygulamalı Öykü ve Roman Yazma Eğitimi almıştır.

Ankara’da yıllarca ülkesine yapı sektöründe sanayici olarak hizmet vererek yurt içi ve yurt dışında sayısız projeye imza atmıştır. Yıllardır biriktirdiği yazı, deneme, hikaye, şiir ve öykülerini emekliliğinde derleyerek gün yüzüne çıkarmıştır.

İlk öykü kitabı ‘Kayıp At’, 2018 yılında Barış Yayınları tarafından yayımlanmış, ikinci öykü kitabı olan ‘Beyaz Kum Siyah Gece’ (ikinci baskı) ise 2022 yılında Barış Yayınları tarafından basılmıştır.