Türkiye dört gündür 12 şehidinin yasını tutuyor.

Bu arada hayat devam ediyor ve futbol maçlarıda oynanıyor.

Şehitlerimizi unutmayan ve maçın her anında onları anan Ahlatcı Çorum FK yaptığı hazırlıklar ve gösterileri ile Türkiyenin bu konuya en hassas yaklaşan kulübü oldu.

Maç öncesinde skorborda tüm şehitlerin resimleri ve isimleri yazılarak anons edildi ve taraftarlar burda diye destek verdiler.

Kırmızı Siyahlı takım maç için ısınmaya çıktığında siyah tşörtler önünde Türk bayrağı arkasında ise ‘Başımız sağolsun Türkiye’ yazılı ile çıktılar.

Kırmızı Siyahlı takım 46. dakikada Ahmet İlhan’ın attığı golen ardından hemen saha kenarına gelerek burda hazırlanan iki tşörtü maçı canlı yayınlayan kameralara yönelttiler.

Bu iki tşördün üzerinde kaybettiğimiz 12 şehidin isimleri yazıyordu.

ikinci golden sonrade asker selamı veren kırmızı siyahlı takım maç sonunda taraftarları ile çekindiği hatıra fotoğrafında ise saha içindeki futbolcular ve diğer ilgililer ile tribündeki taraftar topluca asker selamı vererek şehitleri andılar.

Bu hazırlanan görseller ve çalışma nedeni ile alkışlar Çorum FK yönetimi ve çalışanlarına.