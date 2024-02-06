Ahlatcı Çorum FK’da en büyük alkışlar taraftara.

Kırmızı siyahlı takımın pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçta kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda dolduran taraftarlar doksan dakika boyunca takımlarına destek verdiler.

Eryaman Stadı’nda kendilerine ayrılan 1040 taraftarın olduğu bölümü büyük oranda dolduran kırmızı siyahlı takım taraftarları Çorum’dan giden yaklaşık 500 Ankara ve çevre illerden gelenler ile birlikte binin üzerinde Çorum FK taraftarı maçta takımlarını yalnız bırakmadılar.

Zorlu bir mücadele sonunda sahadan 0-0 beraberlik ile ayrılan maçın ardından taraftarlar futbolcuları tribüne çağırarak futbolcuları verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiler ve alkışlarla soyunma odasına gönderdiler.