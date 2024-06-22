Çorum FK yeni sezonda Gelişim Liginde mücadele edecek takımlarına takviye yapmak amacı ile düzenlediği seçmeler yapıldı.

Kırmızı siyahlı takım alt yapı Sorumluları ve Teknik adamlarının yaptığı duyuru sonunda perşembe günü saat 16-18 arasında yapılan seçmeye 2010-2011 doğumlu sporcular katıldılar.

Türkiye genelinde 13 ilden 55 sporcunun katıldığı seçmelerde mevkilerine göre yapılan hazırlık maçlarında Teknik Heyette görev yapan hocalar tarafından beğenilen dokuz isim ikinci seçmeye davet edildi.

2010 ve 2011 doğumlu futbolcuların katıldığı seçmeler sonunda mevkilerine göre belirlenen dokuz futbolcu önümüzdeki ay içinde başlayacak olan Gelişim Ligi antrenmanlarına katılacaklar.

Bu çalışmalardaki performanslarına göre Teknik Direktörlerin raporlarına göre kırmızı siyahlı kulübe lisans çıkartılacak.