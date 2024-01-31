Trendyol 1. ligde kalma mücadelesi veren Altay’da bu sezonki üçüncü teknik adam Cüneyt Biçer oldu.

Bir dönem Ahlatcı Çorum FK’da da görev yapan ve Altay ile 2. ligde şampiyon olarak 1. lige çıkaran Cüneyt Biçer yeniden siyah beyazlı takımla anlaştı.

Sezona Mustafa Ati Göksu ile başlayan Altay da daha sonra ilk yarının son haftalarında Yusuf Şimşek göreve başladı. İkinci yarı başında transfer yasağı olan siyah beyazlı kulüpten mevcut isimlerinde ayrılması üzerine Şimşek görevi bırakmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra 2006 yılında teknik adam olarak Pazarspor’da göreve başlayan Cüneyt Biçer ardından Muğlaspor, Nazilli Belediyespor, Çankırıspor, ve 2016-17 sezonunda Altay’da şampiyonluk yaşayan Cüneyt Biçer 2018-19 sezonunda bir ay süre ile Çorum FK’da da görev yaptı.

Biçer Düzcespor, Turgutluspor, İnegölspor, Urfaspor, Karşıyaka, Aksaray Belediyespor, Eskişehirspor’un ardından iki sezon önce Elazığspor’da görev yaptı.