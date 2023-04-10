HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Osmancık Belediyespor’da sular durulmuyor.

Geçtiğimiz hafta ücretlerini alamadıkları için antrenmana çıkmama kararı alan yönetimin ligden çekilme kararı aldığı Osmancık Belediyespor’da durulan sular bu hafta sonu yine alevlendi.

Yönetim altı futbolcuyu dün oynanan kritik maç öncesinde kadro dışı bıraktı.

Osmancık Belediyespor yönetimi tarafından kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘A takım oyuncularımızdan Eray Topçuoğlu, Hakan Bahran, İbrahim Enes Hoş, Mücahit Çoban, Yunus Emre Erdem ve Serkan Doğan yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır ve Osmancık Belediyespor ile ilişkileri kesilmiştir. Konu ile ilgili detaylı açıklama önümüzdeki günlerde kamuoyuna yapılacaktır’ denildi.