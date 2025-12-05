Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylerle bir araya gelerek, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelliler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Arslan, engelli bireylerin toplum hayatına katılımını güçlendirmenin, ihtiyaçlarına çözüm üretmenin ve her daim yanlarında olmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti. Misafirperverlikleri için Dernek Başkanı Ahmet Görür’e ve tüm üyelere teşekkür eden Başkan Arslan, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şerif Arslan, "Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek, onların yaşamını kolaylaştırmak ve her alanda destek olmak bizler için sorumluluktan öte, gönül işidir. Bu anlamlı günde gösterdikleri özveri için tüm öğretmenlerimize ve okul personelimize teşekkür ediyorum. Özel öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" dedi.