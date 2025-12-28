Çorum'da engelli kızıyla birlikte yaşayan 77 yaşındaki Hatem Dizman, dinlenmek için oturduğu parkta altın dolu çantasını unuttu.

İçerisinde 20 adet reşat altın ve 30 bin lira üzerinde para bulunan çantasını bulmak için unuttuğu yere geri dönen yaşlı kadın, çevrede oturanlara sormasına rağmen bir sonuç alamadı.

Aynı zamanda onkoloji hastası olan yaşlı kadın, engelli kızıyla birlikte karakola giderek polis ekiplerinden kaybolan çantasının bulunması için müracaatta bulundu.

Kendisinin zor şartlar altında engelli kızıyla birlikte yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden talihsiz kadın, içerisinde birikimleri olan altın dolu çantasını bulanların geri getirmelerini istedi.