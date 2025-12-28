Arca Çorum FK, ilk yarının son haftasında kendisi gibi şampiyonluk hesapları yapan Erzurumspor’a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında Sakaryaspor’u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir adım atan kırmızı-siyahlı ekip, Erzurum deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ilk yarıyı moralli kapatmayı hedefliyor.

Kritik mücadele öncesinde Arca Çorum FK’da Oğuz Gürbulak’ın sakatlığı devam ediyor. Bahis cezaları bulunan Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Arda Hilmi Şengül ve Eren Karadağ da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde 32 puanla 5. sırada yer alan Arca Çorum FK ile 30 puanlı 6. sıradaki Erzurumspor arasındaki karşılaşmayı Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını Gaziantep bölgesinden Ömer Tevfik Özkoç ile Eskişehir bölgesinden Ömer Yasin Gezer yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ankara bölgesinden Burak Kamalak olacak.