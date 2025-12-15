Çorum FK maçından 1 puanla ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu hakeme baktık Çorum FK ile inanılmaz bir istikrarı vardı. Takdir haklarını hep rakipten yana kullandı. Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti" dedi.

Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Altıparmak, "Çok iyi oynadığımız bir karşılaşmaydı. Tek eksik gol ve galibiyetti. İkinci golü bir türlü atamadık. Rakibimize 85. dakikaya kadar pozisyon vermedik. Çok kolay bir penaltıydı. Oyun planını başından sonuna kadar çok iyi uyguladık. Penaltı pozisyonundan sonra aynı oyunumuza devam ettik.

İkinci yarı da çok pozisyon bulduk. İstek, arzu bizim adımıza en iyi olanlardı. Çokta pozisyon bulduk bunları değerlendirsek bugün üç puanı kazanan taraf olacaktık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi muhteşem desteklediler.

Kısıtlı bir kadromuz var. Her oyuncumuzdan faydalanmaya çalışıyoruz. İyi bir maç oynadık. Hak ettiğimiz bir 3 puan vardı ama bunu alamadık. Rakibimiz de şampiyonluğa kadro kurmuş bir takımdı. Galip gelemediğimiz için üzgünüz. Bir türlü galibiyeti getirecek golü atamadık. Karşımızda da şampiyonluğa kadro kurmuş büyük maliyetli bir takım ancak oyunun üstünlüğü bizde idi ama buna rağmen bu ligde alınan bir puan da kıymetli. Bu hakeme baktık Çorum FK ile inanılmaz bir istikrarı vardı. Takdir haklarını hep rakipten yana kullandı. Formaya renge görü düdük çalıyorlar. Hakemle Çorum'un büyük bir uyumu var yedi maçta altı galibiyet almış. Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti" diye konuştu.