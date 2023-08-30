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HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın dün yaptıkları görüşmeden mutlu bir haber çıktı. Kırmızı Siyahlı takımın alt yapısı için iki yıldır gündemde olan sorunun çözüldüğü öğrenildi.

1. lige yükselmesinin ardından alt yapıya bir tesis kazandırmak için yapılan görüşmeler sonunda Belediye veya Hazine arazilerinden yer tahsis edilmesi için talepte bulunulmuştu. Bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı takım alt yapısında yine tasis sorunu büyük sıkıntı yaratıyor. Takımların antrenman yapacak saha ve il dışından gelen futbolcuların kalacakları yer konusundaki sorunlar nedeni ile bir çok yetenekli isim elden kaçıyordu.

Bu sıkıntıları çözmek için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın bir araya geldiler. Bu görüşmenin ana gündem maddesininin alt yapısı ve kulübün ekonomik durumu oluşturduğu öğrenildi.

Görüşme sonunda her hangi bir açıklama yapılmada. Ancak görüşmede Çorum FK alt yapısına bir tesis yapımı konusunda anlaşma sağlandığı ve bu konuda önümüzdeki günlerde kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

Ziyaret ile ilgili olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Hep birlikte başardık, yine başaracağız. Şampiyon şehrin şampiyon takımı Ahlatcı Çorum FK'mizin başarılı Başkanı Oğuzhan Yalçın'ı belediyemizde misafir ettik. Her daim yanında olduğumuz kıymetli başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum’ dedi.