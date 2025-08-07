Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu yeni sezonda uygulanacak fiyat listesini açıkladı.

Fiyat listesine en büyük tepki ise filiz lisans ve vizelerin ücretli yapılması oldu.

Geçen sezonda filiz çıkan lisanslara ve çıkan lisansların yeni sezonda vizelenmesine ücret alınmazken bu sezondan itibaren ise iki işlem içinde kulüpler her bir lisans için 150’şer lira ücret ödeyecekler.

Amatör İşler Kurulu 2025-26 sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 5 Ağustos’ta başlayıp 27 Kasım’da sona ereceğini açıkladı.

İkinci transfer dönemi ise 5 Ocak’ta başlayacak ve 26 Mart’ta sona erecek.

Amatör İşler kurulundan yapılan açıklamaya göre ilk kez lisans çıkartılacak 2004 ve daha küçük doğumlular için filiz lisans çıkması için 150 lira 2000-2003 doğumlular için ise dört bin lira olarak belirlendi. 1999 ve daha büyük doğumlu filiz lisans içinde on bin lira ücret ödenecek.

Kayıp antrenör, yönetici futbolcu lisansı için 250 lira, profesyonel, bölgesel amatör liglerdeki kulüplerin 2008 daha önceki doğumlu amatör futbolcular ise beş bin lira, yerel amatör kulüplerin 2008 ve daha önceki doğumlu amatör futbolcular için 1500 lira ödenecek.

Transferde ise 2015-16 doğumlu yerel lig ve böl kulüplerindeki futbolcuların bir başka yerel lig ve BAL kulübüne transferi için on bin lira 2007-2003 arası doğumlular başka yerel lig kulübüne transfer olması halinde 50 bin lira 2002-2000 arası doğumluların yerel lig kulübüne transferinde 30 bin lira ücret ödeyecek. BAL kulübüne transferde ise 2003-2007 arası doğumlularda ücret 50 bin lira olarak açıklandı.